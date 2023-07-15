Допомога переселенцям: Марчак розповіла про зміни у виплатах ВПО [ Редагувати ]
З серпня на категорію людей, які вважають внутрішньо-переміщеними особами чекають зміни. Деякі переселенці залишаться без державної допомоги. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила перший заступник міністра соціальної політики України Дарія Марчак.
"Оскільки з початку повномашстабної війни уряд спрямовує значний обсяг ресурсу для підтримки внутрішньо-переміщених осіб, 11 липня уряд прийняв постанову, яка актуалізувала параметри цієї програми по виплатах таким чином, що внутрішньо-переміщені особи знають точно, що протягом ще півроку вони будуть отримувати ці виплати. Водночас уряд уточнив такі параметри, які раніше дозволяли отримувати виплати і тим особам, які не є внутрішньо-переміщеними", - зазначила Марчак.
Вона додала: "Деякі зараз проживають мігрантами закордоном і отримують виплати від інших країн або вже повернулись до свого місця проживання і, відповідно, вже не є ВПО. Для цих осіб з 1 серпня виплати буде припинено, але всі решта громадян, які не повертались до своєї домівки, не переїхали закордон - продовжують виплати. При цьому самим громадянам нічого для цього робити не треба. У держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина чи ні".
по темі
Наступного тижня лідери Євросоюзу зберуться на дводенний саміт. Перший - після запровадження чергового пакету санкцій проти росії та останній - перед самітом лідерів країн НАТО. Порядок денний незмінний - допомога Україні, стримування агресії кремля та підтримка власної економіки.
Ворог боїться, намагається нас стримати, але що ми, що вони розуміємо, що результат буде один - в будь-якому випадку наша перемога
Сьогодні відкривається Вільнюський саміт НАТО. У 2008-му році в порядку денного саміту в Бухаресті вперше з'явилося питання про приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак тоді ПДЧ для України так і залишилося лише перспективою.
Чекають у Вільнюсі й Володимира Зеленського. Його візит був під питанням буквально до останньої хвилини. Детальніше про очікування України від саміту у Вільнюсі пропонується переглянути матеріали, які ми підготували.
Серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями - під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це зарано. Серед них називають і Німеччину і несподівано Сполучені штати. Чи так це насправді?