З серпня на категорію людей, які вважають внутрішньо-переміщеними особами чекають зміни. Деякі переселенці залишаться без державної допомоги. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила перший заступник міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

"Оскільки з початку повномашстабної війни уряд спрямовує значний обсяг ресурсу для підтримки внутрішньо-переміщених осіб, 11 липня уряд прийняв постанову, яка актуалізувала параметри цієї програми по виплатах таким чином, що внутрішньо-переміщені особи знають точно, що протягом ще півроку вони будуть отримувати ці виплати. Водночас уряд уточнив такі параметри, які раніше дозволяли отримувати виплати і тим особам, які не є внутрішньо-переміщеними", - зазначила Марчак.

Вона додала: "Деякі зараз проживають мігрантами закордоном і отримують виплати від інших країн або вже повернулись до свого місця проживання і, відповідно, вже не є ВПО. Для цих осіб з 1 серпня виплати буде припинено, але всі решта громадян, які не повертались до своєї домівки, не переїхали закордон - продовжують виплати. При цьому самим громадянам нічого для цього робити не треба. У держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина чи ні".