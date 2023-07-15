Та поки у москві витримували драматичну паузу, несподіваний хід у цій грі нервів зробив турецький президент.

Позиція росіян у зерновій угоді постійно змінюється. Як і загалом її риторика щодо цього коридору. Вже 17 липня угоду мають продовжити. Втім, москва весь час висуває якісь умови.

І тут неочікувано з'явилася заява президента Туреччини - Ердогана. Мовляв, він однієї думки з путіним. Що мав на увазі? Що світова спільнота робить для збереження зернової ініціативи? Про це - Ольга Жидецька.

Жнива у розпалі. та зібрати врожай - лише половина справи. "Як продати зерно?" - ледь не основна проблема фермерів. Бо кремль вкотре погрожує не продовжити Чорноморської зернової ініціативи, дія якої збігає в понеділок.

Вимоги москви вже класичні - зняття санкцій. В першу чергу на добрива.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Це і логістика, це і страхування, це і рух грошей. Ми можемо призупинити участь у цій угоді. І якщо всі вчергове кажуть, що наші обіцянки будуть виконані, хай виконають їх, і ми одразу ж приєднаємося до цієї угоди.

До шантажу виходом, скороченням термінів чи просто саботуванням москва вдається щоразу, як надходить час продовжувати договір. Такі випади дратують міжнародну спільноту і розхитують світовий ринок продовольства.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

росія має відповідальність за продовження зернової ініціативи, інакше наслідком стане глобальна відсутність продовольчої безпеки. Тож тепер м'яч на полі президента путіна, і світ спостерігає.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Важливо, щоб ми продовжили та розширили Чорноморську зернову ініціативу, яку росія знову погрожує припинити 18 липня. Якщо москва виконає свої погрози, країни, що розвиваються, платитимуть за це, в тому числі буквально, підвищенням цін на продовольство, а також збільшенням дефіциту їжі.

Основна російська вимога цього разу - підключити підсанкційний "Россельхозбанк" до платіжної системи SWIFT. Та Єврокомісія відмовилася це зробити. Хоча, як стало відомо, в ЄС все ж розглядають дозвіл на проведення певних фінансових операцій дочірній компанії банку. Таку ідею підтримує і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Стефан Дюжаррік, речник ООН:

У рамках постійних зусиль Генеральний секретар надіслав листа президенту російської федерації володимиру путіну, в якому виклав пропозицію, спрямовану на гармонізацію подальшого виконання меморандуму про взаєморозуміння та життєво важливу потребу зберегти дію Чорноморської зернової ініціативи.

Та поки у москві витримували драматичну паузу, несподіваний хід у цій грі нервів зробив турецький президент.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Ми готуємося прийняти пана путіна в Туреччині в серпні, і ми маємо згоду в тому, що Чорноморський зерновий коридор має бути продовжений. Пан Гутерреш з ООН також надіслав пану путіну листа. Я сподіваюся, що цим листом і спільними зусиллями - нашими й росії - зерновий коридор буде розширено.

І хоч кремль своєї згоди не підтверджує, впевненість Ердогана свідчить про те, що найімовірніше особливого вибору у росіян і не лишилося.

Нагадаю, наприкінці жовтня москва вже заявляла про вихід із зернової угоди. Однак за кілька днів передумала, адже побачила, що Україна, Туреччина та ООН цілком справляються і без неї.

А на випадок, якщо непередбачувана країна-агресорка таки утне щось у своєму стилі, українські аграрії разом з урядом напрацьовують альтернативні шляхи вивезення збіжжя - через дунайські порти та суходолом. За прогнозами, цьогорічний урожай самих лише зернових має сягнути майже 50 мільйонів тонн. Тоді як для внутрішнього споживання нам потрібно лише 18 мільйонів.