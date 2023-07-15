Ремонтуватимуть, але не в Польщі. Берлін та Варшава не змогли домовитися про створення хабу для технічного обслуговування танків "Леопард" з українського фронту. Чому? І де тепер ремонтуватимуть броню, яка вийшла з ладу? Тетяна Логунова розкаже.

Ще на минулому тижні, здавалося, домовленість про створення ремонтного хабу майже в кишені. Принаймні, міністри оборони Німеччини та Польщі запевняли: проблеми є, але вони встигнуть ухвалити рішення до саміту НАТО у Вільнюсі.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Переговори тривають. Вони інтенсивні, складні, є багато технічних питань. Але ми домовилися, що рішення має бути знайдено негайно.

Утім, у перший день зустрічі лідерів Альянсу німецькі ЗМІ раптом повідомили: нічого не вийшло. Офіційний Берлін шукає інші варіанти. Згодом цю інформацію підтвердили й представники німецького міністерства оборони.

Вперше про плани побудувати такий хаб союзники повідомили ще у квітні, на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністри оборони Німеччини, Польщі та України навіть підписали відповідний меморандум. Планувалося, що танки "Леопард" з українського фронту ремонтуватимуть поляки, а платитимуть за ці послуги німці.

Чому провалилися переговори - Берлін та Варшава офіційно не коментують. Утім, німецькі ЗМІ пишуть: причина в грошах. Поляки, начебто, сильно завищили ціни. Так, наприклад, за первинну діагностику танків, польські зброярі запросили 100 тисяч євро. Тоді як в Німеччині подібна послуга обійшлася у рази дешевше - 12 тисяч. Ще одна проблема - гарантія ремонту броні. Поляки відмовились її надавати, а німців це не влаштовує.

У польської сторони інша версія. Звинувачення у завищеному прейскуранті там категорично відкидають. Мовляв, рихтувати танки з України готові за ринковими цінами й хоч зараз, але бракує потрібних запчастин. Їх не поставляють німці.

Скільки "Леопардів", що стоять на озброєнні ЗСУ та наразі потребують ремонту - точно невідомо. Утім, українські експерти кажуть: ситуація не критична.

Іван Киричевський, експерт Defense Express:

Якщо говорити про цей скандал, який є у медійному полі, що стосується Німеччини та Польщі. Там треба деталізувати, що мова саме про ремонт танків типів "Леопард-2А5", "Леопард-2А6", які, навіть складно сказати, чи на жаль, чи на щастя, займають не дуже велику частку того, що було поставлено в рамках танкової коаліції. Відповідно, сам факт того, що Польща там намагається попросити сильно великий прайс у Німеччини, а Німеччина, відповідно, не погоджується, але він поки що на наші якісь там спроможності не впливає.

Тим більше, що німці вже підшукали запасні варіанти. Розглядають два - ремонтувати бронетехніку в Німеччині або в Литві.