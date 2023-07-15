У лісосмузі під Бахмутом ЗСУ ліквідували окупантів (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України ліквідували групу окупантів в лісосмузі на Бахмутському напрямку. Про це повідомляється у Telegram-каналі командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Бахмутський напрямок. Працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр.
За даними Сирського, українська аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі під Бахмутом, після чого ворога було знищено за допомогою залпового вогню з БМ-21 "Град".
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