В Запоріжжі пролунав вибух [ Редагувати ]
Фото: novynarnia.com
У суботу, 15 липня, під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
За даними місцевих жителів, сьогодні, під час повітряної тривоги в місті було чутно звук вибуху.
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