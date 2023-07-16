День металурга 2023: красиві привітання у віршах, прозі та картинках [ Редагувати ]
У неділю, 16 липня, в Україні відзначають День металурга 2023, свято, присвячене працівникам металургійної та гірничодобувної промисловості. У цей день друзі, рідні та колеги металургів висловлюватимуть свої вітання та вдячність за їхню працю.
На підприємствах зазвичай організовуються корпоративні заходи, вручаються нагороди найкращим працівникам, а також виражаються привітання від керівництва. Особливо величезну увагу приділяють святкуванню Дня металурга в регіонах, де розташовані провідні промислові підприємства та шахти, зокрема в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Металург - найскладніша чоловіча професія. Сьогодні, у ваше професійне свято, я вітаю всіх, хто варить сталь і чавун, всіх, хто не боїться нелегкої праці в гарячих жерлах печей! Будьте щасливі і задоволені життям навіть в самі завантажені будні, не знайте тривог і нехай ваш будинок буде сповнений любові!
***
Сьогодні всім металургам країни,
Свої вітання присвячуємо!
Ви - наша гордість і сила,
Славні ві своєю працею!
Звиклися з серцем полум'я жаромя
Мартен, домна, прокатний стан,
Майстрам вогню - сталеварам,
Нехай звучить благородний метал!
Вітаю тебе з Днем металурга! Нехай тебе не підводить удача і здоров'я, витримка буде міцною, а нерви залізними. Бажаю успіхів, просування кар'єрними сходами і благополуччя.
***
Сьогодні всім металургам країни,
Свої вітання присвячуємо!
Ви - наша гордість і сила,
Славні ві своєю працею!
Звиклися з серцем полум'я жаром,
Мартен, домна, прокатний стан,
Майстрам вогню - сталеварам,
Нехай звучить благородний метал!
З Днем металурга! Залізних нервів, сталеої витримки, бетонного оптимізму і нескінченного везіння! Нехай гаряча атмосфера на роботі йде на користь! Нехай зарплата зростає, а здоров'я міцнішає.
З Днем металурга! Бажаю міцного здоров'я, сили, креативу, позитиву, достатку, радості і нескінченної кількості щасливих моментів! Нехай в душі горить вогонь. Нехай улюблена справа дарує приємну втому і натхнення!
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