Українські полярники зі станції академік Вернадський поділилися неймовірними фотографіями, які вдалося зробити під час появи одразу кількох вкрай рідкісних явищ у небі.

Фантастичні знімки опубліковані на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

За словами вчених, в один день їм вдалося зняти на фото відразу кілька неймовірних та рідкісних явищ у небі над Антарктидою.

"Знаєте, що таке мрія полярного метеоролога? Це спостерігати в один день відразу кілька явищ, які дуже рідкісні або взагалі відсутні в наших краях. Таке "комбо" якраз нещодавно випало українським метеорологам на Вернадського", - розповіли полярники.

Вранці на небі з'явилися сочевицеподібні (лентикулярні) хмари - це овальні хмари, витягнуті по горизонталі, з чітко окресленими краями.

Вони білого кольору, іноді з різнобарвним сяйвом і часто накладаються один на одного, як стос тарілок. Як жартують полярники, ці хмари схожі на космічний корабель прибульців і їх називають "антарктичним НЛО".

Через особливості свого утворення ці хмари не рухаються, а начебто зависають в одній точці.

"Поки вони висіли над "Вернадським", сонце опустилося над горизонтом, підсвітивши небо в рожевий колір", - додали на станції.

А після полудня полярникам вдалося зловити ще одне явище - на небосхилі "проявилися" перламутрові хмари. Вони дуже тонкі, тому на тлі розсіяного світла їх практично не видно.

Тільки під час заходу сонця, коли сонце опускається на кілька градусів нижче горизонту, світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він і "фарбує" хмари у різні кольори.

"І сочевицеподібні й перламутрові хмари навіть в Антарктиді можна побачити нечасто. Для цього потрібні специфічні погодні умови, які бувають в основному взимку. Крім того, для формування обох видів хмар потрібні "перешкоди", які оминатимуть потоки повітря, - переважно це гірські хребти", – пояснили полярники.

Вони додали, що ці хмари належать до різних шарів атмосфери: сочевицеподібні, як і більшість хмар, живуть у вологій тропосфері та складаються переважно з води. А перламутрові – у сухій стратосфері й складаються з кристаликів льоду.