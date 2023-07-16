російський військовий поскаржився товаришу, що через постійні обстріди з боку ЗСУ на полі деяких позиціях починають гнисти тіла окупантів. Їх ніхто не вивозить.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ГУР.

За його словами, він знаходиться на позиції неподалік Антонівського мосту. Однак через постійний обстріл окупанти зазнають смертельних поранень.

"Тут, на цьому Антонівському мосту. Тут з трупами все, і витягнути не можемо, турами все забито, нашими. Наші почали довбати сюди, під'їжджати до нас, до наших позицій і від нас довбати... вони то втечуть відразу, а ми то залишаємося. Як хочете, так і виживайте. Мене дістала війна вже ця, вже не звертаю уваги, по рації кричать "повітря-повітря", - каже окупант.

При цьому росіянин у розмові з товаришем хвалить російського диктатора володимира путіна та бажає йому здоров'я. Він впевнений, що те що росіяни не забирають тіла загиблих - це план диктатора.