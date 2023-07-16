В Україні найближчим тижнем, з 17 по 23 липня, очікується справжня літня спека до +38 градусів, а також грози та рясні дощі.

Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич для сайту Meteoprog.

Понеділок, 17 липня

Опадів майже ніде не буде, крім Полісся та крайнього заходу. У ніч на 17 липня очікується до +19 градусів, а вдень до +32°С. На півдні та у центральних областях вдень до 34°С.

Вівторок, 18 липня

Дощі з грозами та шквальним вітром накриють західні та північні області, а вдень й у центральних регіонах, на Одещині та Харківщині. Вночі очікується до +22 градусів, а біля узбережжя до +24°С. Вдень на заході буде до +30 градусів, а на решті території до +35°С, на Одещині місцями навіть до +38°С.

Середа, 19 липня

Дощитиме з грозами на сході, заході, у Приазов'ї та у центральній частині, можливий шквальний вітер. Вночі похолоднішає, буде до +18 градусів, а в денний час до +29 градусів, на півдні та Приазов'ї +33°С.

Четвер, 20 липня

Знову дощі та грози будуть місцями на заході, вдень у центральних, північних та південних регіонах. Також на окремих ділянках прогнозуються зливи та шквальний вітер. Вночі очікується до +20°С, а вдень +29 °С, на півдні та в окупованому Криму до +35°С.

П'ятниця, 21 липня

У ніч на 21 липня дощі можуть бути на заході та сході, вдень у Карпатах, місцями сильні зливи, град та шквали. Вночі синоптик прогнозує до +18°С, а в денний час до +30 градусів, на півдні та в окупованому Криму до +36°С.