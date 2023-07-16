У Білому домі заявили, що схвалять навчання українців на F-16 у Європі [ Редагувати ]
Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"США не відкладають навчання українських винищувачів на F-16", - сказав він.
За словами радника, США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів винищувачів F-16.
"Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - розповів він.
Салліван зауважив, що за його даними, європейським країнам потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США вкладеться в будь-який встановлений ними графік.
"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16", - сказав він.
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