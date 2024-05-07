СБУ нещодавно оголосило нову підозру - у державній зраді - колишньому депутату одеської міської ради Руслану Тарпану, якого Україна розшукує через Інтерпол ще й за факти розкрадання державного бюджету вже кілька років поспіль. В Офісі генпрокурора, у відповідь на запит про доступ до публічної інформації, навели повний перелік злочинів, в яких СБУ, Нацполіція та прокурори підозрюють цю особу.

На Ваш запит про надання інформації щодо здійснення розшукових дій відносно вказаної у запиті особи, досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких останньому повідомлено про підозру та з інших питань повідомляємо, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 22024160000000143 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 111- 2 КК України (державна зрада, пособництво російським збройним формуванням).

У вказаному провадженні зазначеній особі 23.04.2024 заочно повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Також слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 42019160000000581 від 16.10.2019 за підозрою вказаної у запиті особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. 1ст. 366, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 28, ч. З ст. 358, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів, шахрайство, відмивання доходів)", - повідомили в ОГП.

В "одеському" кримінальному провадженні, слідчі досліджують факти розкрадання компаніями Руслана Тарпана та іншими афільованими до нього структурами державних коштів на будівництві "Глибоководного випуску". За даними слідства, організована злочинна група на чолі з Тарпаном, привласнила майже 300 млн грн водночас "Глибоководний випуск" в Одесі так і не був добудований, що сьогодні призвело до значних екологічних загроз.

Ще з 2022 року, Руслан Тарпан внесений до бази "Миротворець", як особа, котра співпрацює з росіянами та на фірми яких виводила історичні будівлі Одеси. Крім того, Тарпан був нагороджений федеральною службою охорони російської федерації за "демонстрацію престижу і слави "російського государства". З 2017 року, Тарпан оголошений у розшук в Україні, а з 2022 року - у розшук через Інтерпол.

Раніше ОГП повідомляло, що вже скерувало запит на екстрадицію вказано втікача до ОАЕ.