Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області [ Редагувати ]
Українські військові у вівторок, 7 травня, знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 у небі над Одеською областю.
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Як повідомляється, близько 14:00 в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Що відомо про ракету Х-59
Ракета Х-59 (також відома як Х-69) - це високоточна керована авіаційна ракета класу "повітря-поверхня".
Вона призначена для поразки наземних цілей на великих відстанях, включаючи об'єкти військово-промислового комплексу, командні пункти та інші об'єкти.
Ракета може бути встановлена на військові літаки, наприклад Су-24 та Су-25.
Х-59 має невеликі габарити, але водночас оснащена потужними двигунами та системою керування, що дозволяє їй досягати великої точності удару по цілях.
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