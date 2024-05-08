Російські війська обстріляли Харків у середу, 8 травня. Внаслідок атаки постраждали діти.

Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти вдарили по житловому районі міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей. Їх стан невідомий.

"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - зазначив голова ОВА.

Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років.