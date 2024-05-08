У Харкові "прильоти" у житловому районі: постраждали діти [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Харків у середу, 8 травня. Внаслідок атаки постраждали діти.
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Окупанти вдарили по житловому районі міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей. Їх стан невідомий.
"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - зазначив голова ОВА.
Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років.
по темі
Російські війська атакували сьогодні середмістя Харкова трьома керованими боєприпасами УМПБ Д30-СН. В результаті обстрілу постраждали десять людей
Російські війська на Великдень, 5 травня, обстріляли центр Харкова. Є поранені
Через сьогоднішній ворожий обстріл Харкова постраждало вже шість людей
Внаслідок сьогоднішнього російського авіаудару по Київському району Харкова відомо вже про шістьох поранених
З'явилися фото наслідків удару російських С-300 по спеціалізованій лікарні психпрофілю в Харкові