Безпілотники СБУ вночі вразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї [ Редагувати ]
У ніч на 9 травня безпілотники СБУ атакували дві нафтобази в Краснодарському краї рф. Про це повідомило джерело Hromadske.
Атака сталася на нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи. Представник Hromadske назвав операцію успішною для ударних безпілотників СБУ.
Ці нафтобази є важливими для постачання пального російським військам в окупованому Криму через їхнє розташування близько до півострова.
Сезон “бавовни” на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни, — зазначив співрозмовник hromadske.
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