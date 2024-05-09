Пожежа на нафтобазі у Смоленській області 24 квітня 2024 року

У ніч на 9 травня безпілотники СБУ атакували дві нафтобази в Краснодарському краї рф. Про це повідомило джерело Hromadske.

Атака сталася на нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи. Представник Hromadske назвав операцію успішною для ударних безпілотників СБУ.

Ці нафтобази є важливими для постачання пального російським військам в окупованому Криму через їхнє розташування близько до півострова.