Триває евакуація людей похилого віку з тимчасово окупованих територій. Людей везуть на Хмельниччину та селять у старовинному маєтку. Там створені всі умови для комфортного проживання. Докладніше - в сюжеті.

Кімнат тут виходить з цієї сторони дві жіночі, три чоловічі. І там дві жіночі. Тобто 7 кімнат загалом.

У колишньому панському маєтку біля Дунаївців притулок знайшли 46 вимушених переселенців літнього віку.

Олександра Паничева, переселенка з Донеччини:

Бомбили, снаряди летять, а нам кричать: швидше, швидше, нам потрібно звідси вискочити, бо залишимося. Холод, морози почалися. Опалювати не було чим. Газу немає. Там вже неможливо було.

Хворих і немічних уже сім років поспіль зі сходу вивозить 27-річний Геннадій з батьком.

Геннадій Ткачов, керівник госпісу:

Половина їхали автобусом. А половина їхала в машинах. Хто лежачий, то ложили на матрацах чи знаходили ці спеціальні медичні машини, щоб там ліжко стояло.

За підопічними доглядають місцеві жителі - працевлаштували близько двадцяти селян. Вони допомогли навіть облаштувати городи.

Ольга Антощишина, жителька села:

Будемо садити картоплю, моркву посадимо, бурячок посіємо, петрушку.

А в старому погребі вирощують гриби.

Людмила Пиндик, соціальна працівниця Великожванчицької громади:

Тільки проростає новий урожай, нова грибниця ніби ожила і все. Працюємо. Температуру зберігаємо, вологість зберігаємо.

Сарай переробляють на курник.

Оксана Юрейко, староста Великожванчицького старостинського округу:

Замовили вже 30 курочок і курчат. Думаємо, що цього тижня нам вдасться, бо зараз робимо огорожу і приміщення.

Доглядати за курчатами зголосився переселенець з Луганщини - пан Олександр.

Олександр Овчаренко, переселенець з Луганщини:

Казав: хлопці, це заводить таку курку, щоб була на яйця, то на яйця. А цвітна курочка, цей бройлер цвітний, хороша.

У чоловіка під час евакуації стався інсульт, він загубив телефон і не може зв'язатися з сином. А більшість цих переселенців утратили близьких.

Галина Попова, переселенка з Донеччини:

Сина поховала, маму поховала, чоловіка поховала. Я самотня. А тут я не відчуваю, що я самотня. Тут, з кимось познайомилися, пішли погуляли.

Найчастіше пані Галина вирушає на прогулянку з паном Олександром.

Люди радіють, що можуть жити у безпеці та достатку.

І котлетки бувають, і риба. Все. - Все добре.

Галина Попова, переселенка з Торецька:

Персонал чудовий. Ніколи голос не підвищать, звернувся, все розповіли, що потрібно.

Організували роботу госпісу шляхом місцевого бюджету та допомоги міжнародних партнерів.

Микола Островський, начальник управління соцзахисту і праці Дунаєвецької міської ради:

Відновили приміщення, передали дуже багато меблів. Зараз очікуємо вантаж додатковий: матраци, деякі речі, які необхідні для того, щоб максимально комфортно себе люди почували.

Старість заслуговує на турботу та повагу. І для українців - це не порожні слова навіть під час війни.