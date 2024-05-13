Підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося. Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год (максимальний рівень – ред.), то зараз розглядається максимальний рівень – близько 4 грн/кВт-год.

Імовірність підвищення тарифу підтвердили і у Міністерстві енергетики.

"Очевидно, що незначне підвищення тарифів таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не ухвалене – тривають дискусії та розрахунки. Але найімовірніше це відбудеться найближчим часом", - сказала заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук в ефірі телемарафону.

Наразі в Україні діє тариф для населення 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф може бути більшим на 50% - 3,96 грн/кВт-год. "Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні 3,96 грн/кВт-год", - сказав співрозмовник.

Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними, новий тариф обговорюється в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

Тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ)

Зростання тарифу продовжиться

Підвищення тарифу може статися з 1 червня чи з 1 липня. Поки що, за інформацією джерел видання, остаточної дати не визначено. Але, мабуть, це буде лише черговий – другий етап зростання ціни електроенергії для населення.

Перший етап підвищення тарифу запровадили з 1 червня 2023 року. Тоді диференційований тариф замінили на єдиний. До червня перші 250 кВт-год на місяць стояли 1,44 гривні/кВт-год, за більшого споживання тариф становив 1,68 грн/кВт-година. З 1 червня тариф став єдиним – 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наступний етап підвищення буде до ринкового рівня – до 5,5 грн/кВт-год. За останніми даними видання, зараз ринковим тарифом вважається 8 грн/кВт-год.