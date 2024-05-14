Україна домовилася про обмін ядерними технологіями з Південною Кореєю. Представники "Енергоатому" та концерну Hyundai напередодні в Києві підписали меморандум. У ньому, зокрема, йдеться, про співпрацю у сфері енергетики та будівництво нових блоків для АЕС. Більше розповість Єлизавета Яковлева.

Південна Корея - серед країн, що долучаються до відновлення української енергосистеми після масованих обстрілів з боку росії.

Кім Хьонг Те, Надзвичайний і повноважний посол республіки Корея в Україні:

Ми глибоко обурені інтенсивними російськими атаками, які завдали величезної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Уряд Кореї працює над тим, щоб допомогти вам подолати енергетичну кризу. Зокрема, у Харкові. Наприкінці минулого року наш уряд передав Україні 60 дизель-генераторів. І цього року ми плануємо надати ще 200.

Посол наголошує: Південна Корея вже надала Україні допомоги на понад 400 мільйонів доларів. На майбутнє відновлення планують витратити ще понад 2 мільярди. Втім, наш східний союзник - не просто донор, швидше повноцінний партнер на енергетичному ринку, наголошує міністр енергетики України.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Співробітництво в будівництві нових блоків і взагалі співробітництва на майбутнє - в тому числі в роботі спільній над новими модульними реакторами. Але зараз ми говоримо в конкретних проєктах. Це ті проєкти, які ми зараз реалізуємо на Хмельницькій АЕС.

Під час зустрічі у Києві дві сторони підписують меморандум - у майбутньому Україна та Південна Корея запланували обмін технологіями у сфері мирного атому. І в цьому напрямку робота вже почалася. В реакторах, які нині зводять на одній із вітчизняних АЕС, є, зокрема, й корейські компоненти.

Петро Котін, голова правління НАЕК "Енергоатом":

Ми купили обладнання, американське обладнання, яке йде для АР-1000. Так от, в тому обладнанні, великому корпусному обладнанні, воно виготовлене в Південній Кореї - і корпус реактора, і компенсатор. Тобто, ми мовчазно вже працюємо з Південною Кореєю.

У Міністерстві енергетики наголошують: дедалі більше держав активно вкладають гроші у відновлення України, не чекаючи завершення війни.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Дуже важливо, що ми підписуємо і говоримо про нашу співпрацю. І підписуємо конкретні документи якраз під час великої війни. Тому що це означає, що ми маємо великий потенціал для співпраці й не чекаємо закінчення війни для того, щоб рухатись вперед.

І хоча українська енергосистема через обстріли втратила чималі об'єми генерації тепла та світла, підготуватися до наступної зими, за підтримки міжнародних партнерів, нам буде значно легше.