В Україні військові та цивільні, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій, можуть отримати безоплатне протезування. Такі послуги надають у Запоріжжі. Уже рік у місті працює спеціальний протезний центр.

Як функціонує? Скільки часу займає реабілітація? Сюжет Інни Гогой.

Коридорами цього протезного центру військовослужбовець із позивним "Дикий" крокує вже не вперше. Поки чекає на черговий прийом, розповідає свою історію. На війні чоловік майже 10 років. У 2016-му підписав контракт та долучився до лав 55-ї артбригади. Разом із побратимами-артилеристами боронив країну на Донецькому напрямку.

Дикий, військовослужбовець:

Взагалі, артилерія це така справа, що. По-перше, командна робота, по-друге, влучність, швидкість, по-третє, не помилитися в розрахунках.

Через 5 років перевівся до іншої частини - нинішньої шістдесятої бригади. Там і зустрів початок повномасштабного вторгнення. Травму Дикий отримав минулої весни. А далі були місяці лікування та реабілітації. Усе, що довелося пережити, чоловік воліє не згадувати. Каже, головне не падати духом.

Позивний "Дикий", військовослужбовець:

Усьому можна навчитися однією рукою. Діти дізналися, мені футболку, потім дружина приїжджала, привезла футболку. Вони купили чорну футболку, дві таких лапки: одна - більше, інша - менше, двох різних кольорів ручки і саме праві. І тато - наш герой.

Нині чоловік чекає, коли остаточно буде готовий для нього протез. Над цим саме працюють фахівці центру.

Олексій Яценко, протезист

Завершуємо виробництво куксоприймача. Даний етап - це вже підігнаний культик, куксоприймач підігнаний, та нам залишається зібрати все, а вже далі буде наступний етап - вже адаптування і звикання людини до самого нового девайса.

В результаті "Дикий" отримає біонічну праву руку. Такий протез легше носити, і він більш функціональний, - пояснюють протезисти.

Наталя Бражко, технік-протезист:

Через телефон він зможе настроїть так, як йому подобається, то якщо, допустімо, у нього нормальні оці датчики, нормальний зв'язок, то все це йому легше, тут імпульс він подає і сигнал, і рука працює.

Костянтин Милиця, співзасновник медклініки та центру протезування:

Біонічний протез він значно більш функціональний, він майже як своя кінцівка. Можна щось брати, можна працювати на клавіатурі комп'ютера, тобто звичайна наша така сучасна робота.

Поки "Дикий" чекав на штучну кінцівку, він займався з ерготерапевтом та вправлявся із біонічної рукою на тренувальному протезі.

Наталя Бражко, технік-протезист:

Підказуємо, як ходить, як правильно одягати той же лайнер, той же куксоприймач, як правильно користуватись цим лайнером - це все ми розказуємо, як треба за куксою доглядати.

У центрі допомагають військовим та цивільним, які втратили руки та ноги внаслідок ворожих обстрілів або через хворобу. Для відвідувачів протезування безоплатне. Витрати бере на себе держава. У центрі кажуть, виконують роботу будь-якої складності та планують запроваджувати й інші методи протезування.

Костянтин Милиця, співзасновник медклініки та центру протезування:

Це остеоінтеграція - це вид протезування, який у світі не так давно з'явився, там до десятка років, але це коли протез не натягається зверху на культу від частини або руки, або ноги. Це він з'єднується повністю з кісткою, і є продовженням своєї кістки.

Протезисти пояснюють: наскільки функціональною буде штучна кінцівка, залежить іще й від наполегливості самого пацієнта та постійних тренувань. Потроху опановує біонічну руку й "Дикий". А як дозволить здоров'я, каже, повернеться на службу.