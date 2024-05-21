Навчаються професії й проходять реабілітацію. Понад дві сотні студентів Кам'янець-Подільського спеціалізованого коледжу та університету здобувають освіту й одночасно відновлюються. Тут "особливі" учні, за допомогою реабілітологів та психологів, працюють на тренажерах і опановують іпотерапію. Розкажуть наші журналісти.

Ці хлопці з дитинства мають важкі ускладнення здоров'я. Та пропри це навчаються у Кам'янець-Подільському навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти, де покращують фізичний та психологічний стан, у тому числі за допомогою іпотерапії.

Спинку рівненько, ноги розслаблені, розслабився, поїхали

Сорокахвилинні заняття проводить інструктор-реабілітолог. Роман навчає і контролює учнів та шестирічного коня, на кличку Барон.

Роман Ткачук, іпотерапевт:

Ми робимо загальнорозвиваючі вправи, різні вправи: на координацію рухів, на гнучкість.

Іпотерапію проводять на території колишнього літнього табору та в лісі. 18-річний Богдан всі вправи на коні виконує із задоволенням.

Богдан Волощинський, студент:

Все чудово, я в захваті. Дуже класно.

Його тезка також має важку недугу і проходить терапію з конями. Після кожного заняття дякує інструктору і Барону.

Кінь Барон та дворічна Карамелька живуть на території табору. Їх доглядає молодий, але досвідчений Роман.

Роман Гафич, конюх:

Тато тримає коней, дід тримає коней. Я їжджу з 12 років десь. І верхом їжджу, і віз є.

Юнак із конями на ти й добре вивчив їхній характер.

Роман Гафич, конюх:

Вони спокійні, енергійні, з ними гарно працювати, поводяться активно, слухняні.

На заняття з іпотерапії приходять по два учні раз на тиждень. Керівництво закладу планує закупити ще коней, адже результати такої реабілітації вражають. Богдан вже краще розмовляє і ходить.

Богдан Дрозда, студент:

ДЦП. - У тебе ДЦП. Давно? - Народження. - Від народження. Про що ти мрієш? - Хотів би добре розмовляти. - Ти хотів би добре розмовляти. Але ж бачиш, я тебе розумію. Значить все супер. Давай п'ять.

Викладачі з "особливими" студентами за рік досягають значних успіхів. А кожна маленька перемога - важливий крок до найважливішої й більш масштабної.