У Кам'янці-Подільському проводять іпотерапію для "особливих" студентів [ Редагувати ]
Навчаються професії й проходять реабілітацію. Понад дві сотні студентів Кам'янець-Подільського спеціалізованого коледжу та університету здобувають освіту й одночасно відновлюються. Тут "особливі" учні, за допомогою реабілітологів та психологів, працюють на тренажерах і опановують іпотерапію. Розкажуть наші журналісти.
Ці хлопці з дитинства мають важкі ускладнення здоров'я. Та пропри це навчаються у Кам'янець-Подільському навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти, де покращують фізичний та психологічний стан, у тому числі за допомогою іпотерапії.
Спинку рівненько, ноги розслаблені, розслабився, поїхали
Сорокахвилинні заняття проводить інструктор-реабілітолог. Роман навчає і контролює учнів та шестирічного коня, на кличку Барон.
Роман Ткачук, іпотерапевт:
Ми робимо загальнорозвиваючі вправи, різні вправи: на координацію рухів, на гнучкість.
Іпотерапію проводять на території колишнього літнього табору та в лісі. 18-річний Богдан всі вправи на коні виконує із задоволенням.
Богдан Волощинський, студент:
Все чудово, я в захваті. Дуже класно.
Його тезка також має важку недугу і проходить терапію з конями. Після кожного заняття дякує інструктору і Барону.
Кінь Барон та дворічна Карамелька живуть на території табору. Їх доглядає молодий, але досвідчений Роман.
Роман Гафич, конюх:
Тато тримає коней, дід тримає коней. Я їжджу з 12 років десь. І верхом їжджу, і віз є.
Юнак із конями на ти й добре вивчив їхній характер.
Роман Гафич, конюх:
Вони спокійні, енергійні, з ними гарно працювати, поводяться активно, слухняні.
На заняття з іпотерапії приходять по два учні раз на тиждень. Керівництво закладу планує закупити ще коней, адже результати такої реабілітації вражають. Богдан вже краще розмовляє і ходить.
Богдан Дрозда, студент:
ДЦП. - У тебе ДЦП. Давно? - Народження. - Від народження. Про що ти мрієш? - Хотів би добре розмовляти. - Ти хотів би добре розмовляти. Але ж бачиш, я тебе розумію. Значить все супер. Давай п'ять.
Викладачі з "особливими" студентами за рік досягають значних успіхів. А кожна маленька перемога - важливий крок до найважливішої й більш масштабної.
по темі
Триває евакуація людей похилого віку з тимчасово окупованих територій. Людей везуть на Хмельниччину та селять у старовинному маєтку. Там створені всі умови для комфортного проживання. Докладніше - в сюжеті.
Це реабілітаційна програма для ветеранів. Вона включає в себе мандри Подільськими Товтрами, ароматерапію, різьбярство та спілкування з психологами. Про переваги такої допомоги - далі.
Одночасно на площі 4-х гектарів - сто тисяч кущів різних сортів та яскравих кольорів. Цвістимуть півонії ще кілька тижнів. Надихнулася красою і наша Ольга Лучек.
В Україні військові та цивільні, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій, можуть отримати безоплатне протезування. Такі послуги надають у Запоріжжі. Як функціонує? Скільки часу займає реабілітація?
Депопуляція - можливий сценарій для України. Демографи прогнозують: якщо населення скорочуватиметься темпами 2022-2023 років, то через 2 десятиліття нас буде всього 15 мільйонів. Як Україні врятуватися з демографічного провалля? Як зберегти й відродити націю? Ярина Марків досліджувала тему.