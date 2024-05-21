24 бригада показала, як перетворює коптери на бойові дрони [ Редагувати ]
Дрони - наша зброя перемоги. Тим більше коли на полі бою є певний дефіцит боєприпасів. Мій колега воєнкор Руслан Смєщук побував у секретній фронтовій лабораторії з виготовлення безпілотників. І побачив магію, як звичайні коптери там перетворюють на бойові. Ексклюзивний репортаж - далі.
Непримітне зовні приміщення. Всередині таємний цех 24 бригади. Тут звичайні дрони перетворюють на бойові.
Позивний "Ян", військовослужбовець ЗСУ:
Ми є пріоритетна ціль. Максимально стараємося зайвих людей сюди не возити, також щоб тут менше руху було. Щоб цю зону, цю точку не виявили. Так само ж в цій зоні ми не користуємося телефонами, тільки вайфай.
Коптери тут перебирають, змінюють певні модулі, і перепрограмовують, щоб захистити від російських РЕБів.
Позивний "Ніксон", військовослужбовець ЗСУ:
Полички для дронів - 10 дюймових, 7 дюймових, які готовляться до обльоту на полігоні. - А ви їх перевіряєте перед тим, як віддати? - Так, він повинен злетіти з вагою, і щоб ця вага не підірвала самого пілота.
І саме зараз військові чаклують над черговою партією квадрокоптерів.
Артур, військовослужбовець ЗСУ:
На один дрон - пів години уходить, якщо з переборкою, до пів години максимум. А так зазвичай хвилин п'ятнадцять. І скільки ви їх перебрали? Та я не знаю - сотні, мабуть, я не рахую. У день - 10, може, 15. - І це ви з ранку? - Так, з ранку до вечора.
Позивний "Ніксон", військовослужбовець ЗСУ:
За тиждень ми намагаємося робити, щоб виходило хоч 30 дронів, які повністю готові до бою.
Тобто перебрані, перепрошиті, протестовані. І звісно, знаряджені відповідним зарядом. Його готують також тут. Ось набивають заготовку пластиковою вибухівкою.
Тут же майструють детонатори. Використовують як готові боєприпаси - типу гранатометних "морквин", так і мінометні міни. Кожен під своє завдання.
Позивний "Пиля", військовослужбовець ЗСУ:
А отакі ми самі робимо, набиваємо фугаси - це для розкриття п*д*рських норів. Бо дістати їх важко звідти, тож ми їм фугас заносимо. Воно розкриває бліндаж, а вже потім отакі бомбочки. Це камуфляж-осколок - два в одному.
В якийсь момент помічаємо незвичне тату в "Пилі" на руці. Латинський афоризм - familia supra omnia.
Семья прежде всего. Я під час війни познайомився з дівчиною, і вона для мене тепер сім'я, бо батьків в мене немає. Брати два на війні, а вона моя сім'я.
Вибухівку, деталі та модулі військові зазвичай беруть зі стандартних боєприпасів. Наприклад із гарматних снарядів, мінометних мін чи мін протитанкових. Для таких небезпечних маніпуляцій є окреме приміщення. Його ми теж показуємо тільки з середини.
Боєць із позивним "Пиля" опікується цією майстернею. Каже: в ній правила безпеки найсуворіші. І дотримуються їх усі.
Позивний "Пиля", військовослужбовець ЗСУ:
Зайві люди сюди не ходять, не дай Боже тут курити або ще щось. Тут просто багато всього, що цю халупу аж до самої хати рознести може.
Дрони, особливо в умовах дефіциту снарядів, мін та ракет стають зброєю перемоги. Атакуючі колони росіян ліквідувати на підході можна лише безпілотниками. Зараз Сили оборони продовжують удосконалювати та масштабувати застосування коптерів. А для цього потрібні ось такі, фронтові майстерні-лабораторії.
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