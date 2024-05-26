Атака на "Епіцентр" в Харкові: кількість жертв різко збільшилася [ Редагувати ]
У Харкові кількість загиблих через російський бомбовий удар по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня збільшилася більш ніж удвічі.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Так, станом на цей ранок вже відомо про 11 загиблих. Хоча напередодні ввечері підтверджене число жертв було 5 людей. Також ще 17 громадян значилися як зниклі безвісти, й десятки - постраждали.
"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", - написав чиновник у своєму Telegram рано вранці.
по темі
У Харкові після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" зниклими безвісти вважаються 17 людей
У суботу, 25 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі обстрілів Харківщини
Рятувальники знайшли тіло загиблої людини в зруйнованому російським ударом гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові
У суботу, 25 травня, окупанти здійснили черговий терористичний удар націлений на цивільне населення України
Чотирьох із десяти поранених госпіталізували, один чоловік - водій тролейбуса - у тяжкому стані