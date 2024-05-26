У Харкові кількість загиблих через російський бомбовий удар по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня збільшилася більш ніж удвічі.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, станом на цей ранок вже відомо про 11 загиблих. Хоча напередодні ввечері підтверджене число жертв було 5 людей. Також ще 17 громадян значилися як зниклі безвісти, й десятки - постраждали.

"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", - написав чиновник у своєму Telegram рано вранці.

Раніше з'явилося відео моменту влучання та наслідків.