У суботу, 25 травня, російська армія атакувала керованими авіабомбами будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Момент влучання авіабомб в гіпермаркет потрапив на відео. Про це свідчить публікація Харківської обласної прокуратури в Telegram-каналі.

На відеозаписі з камер спостереження, який опублікувала Харківська обласна прокуратура, можна побачити момент влучання першої авіабомби і майже відразу повторний вибух від прильоту другої авіабомби.

Також на відеозаписі можна помітити, яка велика кількість людей перебувала в той момент поблизу "Епіцентру".

Крім того, зʼявилось відео з місця влучання у центрі міста.

Раніше ми писали про те, що кількість людей в ТЦ будуть рахувати по відео з камер.