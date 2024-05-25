Обстріл Харкоаі: з'явилося відео моменту влучання та наслідків [ Редагувати ]
У суботу, 25 травня, російська армія атакувала керованими авіабомбами будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Момент влучання авіабомб в гіпермаркет потрапив на відео. Про це свідчить публікація Харківської обласної прокуратури в Telegram-каналі.
На відеозаписі з камер спостереження, який опублікувала Харківська обласна прокуратура, можна побачити момент влучання першої авіабомби і майже відразу повторний вибух від прильоту другої авіабомби.
Також на відеозаписі можна помітити, яка велика кількість людей перебувала в той момент поблизу "Епіцентру".
Крім того, зʼявилось відео з місця влучання у центрі міста.
Раніше ми писали про те, що кількість людей в ТЦ будуть рахувати по відео з камер.
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