У Хмельницькому відбувся забіг "Братерство сталевих" на підтримку ЗСУ [ Редагувати ]
Понад тисячу учасників долучилися до благодійного забігу "Братерство сталевих" у Хмельницькому. Найменшому - два з половиною роки. Найстаршому - 74. Бігуни подолали два з половиною кілометри й зібрали понад 200 тисяч гривень на FPV-дрони для української армії. Докладніше - у нашому матеріалі.
Невеличка руханка-розминка, і понад тисячу учасників благодійного забігу стартують. Попереду дистанція на 2 з половиною кілометри.
На старт, увага, руш. От і розпочався дорослий забіг.
69-річний пан Віктор - досвідчений легкоатлет. Донатить на армію і бере участь у благодійних забігах.
Віктор Флентін, учасник забігу:
487 змагання. Я учасник 18 чемпіонатів світу і Європи серед ветеранів, побував у 29 країнах світу.
Олександр Дармороз на війні втратив очі та ногу. Але працює психологом і займається спортом. Дистанцію долав за допомогою побратимів.
Олександр Дармороз, ветеран:
Це захід насамперед в підтримку хлопців. Це також мотивація і підтримка для мене.
Валентин, учасник забігу:
Олександр уже підготовлений, і пробіг не один марафон, і людина на досить доброму рівні вибігла.
Учасникам забігу військовики вручили символічні медалі, показали бойову техніку та дякували за підтримку.
"Вітер", військовослужбовець:
ФПВ-дрони. Важлива, дуже важлива підтримка людей. За це їм дуже велика подяка, за те, що вони підтримують і намагаються у такий важкий для нас час допомагати нам.
У благодійному заході взяли участь підприємці, волонтери, митці та спортсмени, медики, школярі й студенти.
Варвара Смарунь, медпрацівник:
Щоб підтримати наших військових. Мій син вже давно на сході. Йому там важче набагато, ніж нам тут.
Віталій Нагорний, студент:
Всі кошти ідуть на Збройні сили. Тому, сподіваюсь, що скоро будуть ще забіги, і я візьму участь.
Під час забігу зібрали понад 210 тисяч гривень на придбання дронів.
Віталій Пєвнєв, військовий капелан:
Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. І ми маємо, по-перше, допомагати, підтримувати армію. Матеріально, фізично, так і молитовно.
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