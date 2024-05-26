Понад тисячу учасників долучилися до благодійного забігу "Братерство сталевих" у Хмельницькому. Найменшому - два з половиною роки. Найстаршому - 74. Бігуни подолали два з половиною кілометри й зібрали понад 200 тисяч гривень на FPV-дрони для української армії. Докладніше - у нашому матеріалі.

Невеличка руханка-розминка, і понад тисячу учасників благодійного забігу стартують. Попереду дистанція на 2 з половиною кілометри.

На старт, увага, руш. От і розпочався дорослий забіг.

69-річний пан Віктор - досвідчений легкоатлет. Донатить на армію і бере участь у благодійних забігах.

Віктор Флентін, учасник забігу:

487 змагання. Я учасник 18 чемпіонатів світу і Європи серед ветеранів, побував у 29 країнах світу.

Олександр Дармороз на війні втратив очі та ногу. Але працює психологом і займається спортом. Дистанцію долав за допомогою побратимів.

Олександр Дармороз, ветеран:

Це захід насамперед в підтримку хлопців. Це також мотивація і підтримка для мене.

Валентин, учасник забігу:

Олександр уже підготовлений, і пробіг не один марафон, і людина на досить доброму рівні вибігла.

Учасникам забігу військовики вручили символічні медалі, показали бойову техніку та дякували за підтримку.

"Вітер", військовослужбовець:

ФПВ-дрони. Важлива, дуже важлива підтримка людей. За це їм дуже велика подяка, за те, що вони підтримують і намагаються у такий важкий для нас час допомагати нам.

У благодійному заході взяли участь підприємці, волонтери, митці та спортсмени, медики, школярі й студенти.

Варвара Смарунь, медпрацівник:

Щоб підтримати наших військових. Мій син вже давно на сході. Йому там важче набагато, ніж нам тут.

Віталій Нагорний, студент:

Всі кошти ідуть на Збройні сили. Тому, сподіваюсь, що скоро будуть ще забіги, і я візьму участь.

Під час забігу зібрали понад 210 тисяч гривень на придбання дронів.

Віталій Пєвнєв, військовий капелан: