67 мільйонів гривень компенсації за пошкоджені домівки нарахували жителям Хмельниччини в рамках програми "єВідновлення". За даними місцевої адміністрації, внаслідок обстрілів житловий фонд пошкоджений у дванадцяти громадах. А заявки на відшкодування подали майже півтори тисячі людей. І поки кошти від держави в перспективі надходження - деякі хмельниччани взялися відновлювати оселі власним коштом. Як триває процес - бачили мої колеги.

Так виглядали деякі села Деражнянської та Меджибізької громад після атаки росіян у серпні 2023-го.

Світлана Жук, жителька Меджибізької громади:

Як бахнуло - і все потріщало. Я вибігла на поріг, вже скла було дуже багато, вікна, двері, вхідні двері, то з них нічого не осталося.

Після чергової атаки московитів значні пошкодження отримали сотні сільських осель і комунальні заклади.

Андрій Ковпак, голова Деражнянської міської територіальної громади:

Три будинки культури було зруйновано, пошкоджено 2 садочки, приміщення лікарні, приміщення поліклініки, ПМСД, і близько 500 будинків житлового фонду нашого населення.

На відновлення з обласного бюджету виділили субвенцію - майже 2 мільйони гривень. Значну допомогу надали також міжнародні благодійники.

Андрій Дзендзель, староста Деражнянської громади:

Надали шифер, надали плівку, цвяхи, шифер, скло. Все, чим люди в той час нуждалися, була надана така допомога.

У будинку пані Лілії вибуховою хвилею повністю зруйнувало дах і вікна. Нині все відремонтовано.

Лілія Чорна, жителька Деражнянської громади:

Всі були: я була, діти були, всі були. Зрив був. На ранок побачили, що вікна повилітали з вечора, а на ранок побачили, що дах підняло і покришило.

А це, на думку росіян, ще один військовий об'єкт - фельдшерсько-акушерський пункт, де надають медичну допомогу жителям двох сіл.

Галина Михайлова, молодша медсестра ФАП:

Стеля була впала вся, вікна були поскручувані, віконні рами. А в цій кімнаті залишилося, ми тут ремонт не доробили, тому що закінчилися матеріали

Вибиті вікна і двері повставляли швидко, але деякі кабінети ще не встигли відремонтувати. Грошей на все не вистачає.

Але люди не зневірюються. Потроху відновлюють зруйноване та будують нове. А ще - сподіваються на підтримку української армії.

Галина Швець, жителька Меджибізької громади: