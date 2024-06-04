На Хмельниччині жителі відновлюють будинки після обстрілів [ Редагувати ]
67 мільйонів гривень компенсації за пошкоджені домівки нарахували жителям Хмельниччини в рамках програми "єВідновлення". За даними місцевої адміністрації, внаслідок обстрілів житловий фонд пошкоджений у дванадцяти громадах. А заявки на відшкодування подали майже півтори тисячі людей. І поки кошти від держави в перспективі надходження - деякі хмельниччани взялися відновлювати оселі власним коштом. Як триває процес - бачили мої колеги.
Так виглядали деякі села Деражнянської та Меджибізької громад після атаки росіян у серпні 2023-го.
Світлана Жук, жителька Меджибізької громади:
Як бахнуло - і все потріщало. Я вибігла на поріг, вже скла було дуже багато, вікна, двері, вхідні двері, то з них нічого не осталося.
Після чергової атаки московитів значні пошкодження отримали сотні сільських осель і комунальні заклади.
Андрій Ковпак, голова Деражнянської міської територіальної громади:
Три будинки культури було зруйновано, пошкоджено 2 садочки, приміщення лікарні, приміщення поліклініки, ПМСД, і близько 500 будинків житлового фонду нашого населення.
На відновлення з обласного бюджету виділили субвенцію - майже 2 мільйони гривень. Значну допомогу надали також міжнародні благодійники.
Андрій Дзендзель, староста Деражнянської громади:
Надали шифер, надали плівку, цвяхи, шифер, скло. Все, чим люди в той час нуждалися, була надана така допомога.
У будинку пані Лілії вибуховою хвилею повністю зруйнувало дах і вікна. Нині все відремонтовано.
Лілія Чорна, жителька Деражнянської громади:
Всі були: я була, діти були, всі були. Зрив був. На ранок побачили, що вікна повилітали з вечора, а на ранок побачили, що дах підняло і покришило.
А це, на думку росіян, ще один військовий об'єкт - фельдшерсько-акушерський пункт, де надають медичну допомогу жителям двох сіл.
Галина Михайлова, молодша медсестра ФАП:
Стеля була впала вся, вікна були поскручувані, віконні рами. А в цій кімнаті залишилося, ми тут ремонт не доробили, тому що закінчилися матеріали
Вибиті вікна і двері повставляли швидко, але деякі кабінети ще не встигли відремонтувати. Грошей на все не вистачає.
Але люди не зневірюються. Потроху відновлюють зруйноване та будують нове. А ще - сподіваються на підтримку української армії.
Галина Швець, жителька Меджибізької громади:
Наші хлопці всі наші кордони відстоять - і ми будем жити під мирним небом.
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