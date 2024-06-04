Уряд має затвердити постанову про бронювання працівників ДСНС та поліцейських - Веніславський [ Редагувати ]
Незабаром уряд має затвердити постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників.
Про це заявив член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Зокрема Веніславський виказав сумніви стосовно можливості спроб мобілізувати працівників ДСНС.
Водночас він зауважив, що якщо сигнали про це все ж будуть, то дане питання піднімуть на комітеті з нацбезпеки.
Веніславський наголосив, що працівники спецслужб України, зокрема поліцейські та рятувальники, мають бути заброньовані "100-відсотково" (у повному об'ємі - ред.), та зауважив, що це є сферою компетенції Кабміну.
Водночас він зауважив, що незабаром уряд має затвердити постанову про механізм та критерії по ряду бронювання.
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