На Хмельниччині провели військово-патріотичні ігри "Сокіл (Джура)" [ Редагувати ]
В єдності - сила, в силі - Перемога! Під таким девізом на Хмельниччині відбуваються чергові етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл (Джура)". Понад сто старшокласників жили у наметах і змагались у подоланні перешкод та військових вправах. Усе бачили й наші журналісти.
Рівняйсь. Струнко. Ройовим приготуватися до здачі звітів!
Понад сто школярів із 9 навчальних закладів Ярмолинецької громади готові вирушати на військово-патріотичну гру "Сокіл"
Рівняння на прапор. Вшанування пам'яті загиблих захисників України.
І учасники змагань вирушають до місця таборування. На облаштування наметових містечок-куренів часу обмаль. Працюють і хлопці, і дівчата. Валерія з іншими учасницями обкопують намети.
Валерія Атаманчук, учасниця гри:
Якщо наразі буде дощ, то щоб вода стікала туди в рів. Хлопці зараз зайняті. Треба ж якось допомогти.
Шістнадцятирічний Олександр - ройовий. Спеціально для участі в змаганнях хлопець повернувся з-за кордону,
Олександр Федотов, ройовий:
Я був в Чехії, в Празі. Мені сказали, що буде "Сокіл-Джура", і я вирішив приїхати й взяти участь. Подобається смуга, стрільба, кидання гранати.
У кожному із восьми роїв по 9 школярів і троє дорослих - старшини. Головний отаман цих змагань - Герой України, ветеран російсько-української війни, вчитель історії - Дмитро Чавалах.
Дмитро Чавалах, отаман Гри "Сокіл (Джура)":
Перший етап - це таборування, далі - стройовий вишкіл. Тобто кожний рій буде представляти, як-то кажуть, навички, в даному етапі. Потім - смуга перешкод, ватра. Ватра - це конкурс талантів. Можна так сказати. Буде метання гранати, стрільба з пневматичної гвинтівки.
За три години після прибуття - перші етапи змагань.
По цілі - вогонь! Є!
Анатолій Шевчук, керівник Рою:
Суддівська колегія, спеціальні судді, які на цьому етапі будуть контролювати, будуть рахувати очки вибиті. І стріляє весь рій. 8 чоловік.
Козаки, яким по п'ятнадцять-сімнадцять років та молодші, - джури, вони тренувалися протягом року.
Представники військово-патріотичного клубу участь у змаганнях не беруть. Вони відповідають за охорону табору і розваги.
Федір Пронак, керівник Ярмолинецького військово-патріотичного клубу:
Це у нас є караоке. Сьогодні будемо патріотичні пісні співати.
Про перемогу у "Сокіл-Джура" мріє кожен рій, але головне у Грі - сила єдності.
Валентина Новосядлова, керівниця Рою:
Перше - це самостійності вони навчаються, відповідальності. По-третє, це колективна робота, колективна справа. Один за всіх і всі за одного. Тому що від кожного з них залежить результат.
Адже в єдності - сила, а в силі - перемога!
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