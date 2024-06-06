В єдності - сила, в силі - Перемога! Під таким девізом на Хмельниччині відбуваються чергові етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл (Джура)". Понад сто старшокласників жили у наметах і змагались у подоланні перешкод та військових вправах. Усе бачили й наші журналісти.

Рівняйсь. Струнко. Ройовим приготуватися до здачі звітів!

Понад сто школярів із 9 навчальних закладів Ярмолинецької громади готові вирушати на військово-патріотичну гру "Сокіл"

Рівняння на прапор. Вшанування пам'яті загиблих захисників України.

І учасники змагань вирушають до місця таборування. На облаштування наметових містечок-куренів часу обмаль. Працюють і хлопці, і дівчата. Валерія з іншими учасницями обкопують намети.

Валерія Атаманчук, учасниця гри:

Якщо наразі буде дощ, то щоб вода стікала туди в рів. Хлопці зараз зайняті. Треба ж якось допомогти.

Шістнадцятирічний Олександр - ройовий. Спеціально для участі в змаганнях хлопець повернувся з-за кордону,

Олександр Федотов, ройовий:

Я був в Чехії, в Празі. Мені сказали, що буде "Сокіл-Джура", і я вирішив приїхати й взяти участь. Подобається смуга, стрільба, кидання гранати.

У кожному із восьми роїв по 9 школярів і троє дорослих - старшини. Головний отаман цих змагань - Герой України, ветеран російсько-української війни, вчитель історії - Дмитро Чавалах.

Дмитро Чавалах, отаман Гри "Сокіл (Джура)":

Перший етап - це таборування, далі - стройовий вишкіл. Тобто кожний рій буде представляти, як-то кажуть, навички, в даному етапі. Потім - смуга перешкод, ватра. Ватра - це конкурс талантів. Можна так сказати. Буде метання гранати, стрільба з пневматичної гвинтівки.

За три години після прибуття - перші етапи змагань.

По цілі - вогонь! Є!

Анатолій Шевчук, керівник Рою:

Суддівська колегія, спеціальні судді, які на цьому етапі будуть контролювати, будуть рахувати очки вибиті. І стріляє весь рій. 8 чоловік.

Козаки, яким по п'ятнадцять-сімнадцять років та молодші, - джури, вони тренувалися протягом року.

Представники військово-патріотичного клубу участь у змаганнях не беруть. Вони відповідають за охорону табору і розваги.

Федір Пронак, керівник Ярмолинецького військово-патріотичного клубу:

Це у нас є караоке. Сьогодні будемо патріотичні пісні співати.

Про перемогу у "Сокіл-Джура" мріє кожен рій, але головне у Грі - сила єдності.

Валентина Новосядлова, керівниця Рою:

Перше - це самостійності вони навчаються, відповідальності. По-третє, це колективна робота, колективна справа. Один за всіх і всі за одного. Тому що від кожного з них залежить результат.

Адже в єдності - сила, а в силі - перемога!