Як БМП Bradley нищить БТР с десантом рф: ЗСУ показали відео [ Редагувати ]
На Покровському напрямку ЗСУ стримують навалу ворога. Зокрема, БМП Bradley розбила впритул російський БТР разом з десантом. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв - саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території.
Водночас воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади рф.
Маючи величезні резерви живої сили, росіяни оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить. Цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Bradley довелося реагувати тут і зараз.
Раніше ми писали про те, що в Україні зросла кількість жертв серед цивільних на тлі обстрілів Харківської області.
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