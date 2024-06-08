На Покровському напрямку ЗСУ стримують навалу ворога. Зокрема, БМП Bradley розбила впритул російський БТР разом з десантом. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв - саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території.

Водночас воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади рф.

Маючи величезні резерви живої сили, росіяни оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить. Цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Bradley довелося реагувати тут і зараз.

Раніше ми писали про те, що в Україні зросла кількість жертв серед цивільних на тлі обстрілів Харківської області.