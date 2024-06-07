В Україні зросла кількість жертв серед цивільних на тлі обстрілів Харківської області - ООН [ Редагувати ]
В Україні різко зросла кількість жертв серед мирного населення за останній місяць. Причиною цього став наступ рф у Харківській області та обстріли цього регіону.
"Щонайменше 174 мирних мешканців було вбито і 690 поранено в Україні в травні, що є найвищою щомісячною кількістю жертв серед цивільного населення з червня 2023 року", - пише ООН.
При цьому збільшення жертв серед мирного населення відбулося в основному через обстріли у Харківській області з 10 травня, які пов'язані із наземним наступом росіян у Харківській області.
65% загальної шкоди, завданої освітнім та медичним закладам, також сталося у Харківській області, при цьому особливо масштабні руйнування сталися у Вовчанську.
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