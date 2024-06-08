Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде досить різноманітною. Зокрема, у Києві очікується так звана "лайт-спека", максимально до +29.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Telegram.

"9 червня в Україні буде тепло чи спекотно. Протягом дня очікується +27..+32 градуси, на заході та півночі +23...+28 градусів", - розповіла вона.

При цьому завтра опади найбільш ймовірні в західній частині, в Житомирській та у Вінницькій областях.

"При грозах можливі шквали та град! На решті території України в неділю - сухо та сонячно", - додала Діденко.

У неділю в Києві повітря підсушиться сонцем, буде без опадів та +28....+29 градусів, тобто, як зазначила синоптик, до так званої "лайт-спеки".