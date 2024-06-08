Завтра, 9 червня, Міжнародний день друзів. Віряни вшановують пам'ять святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. До Нового року залишилося 205 днів.

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. Кирило народився 376 року в місті Олександрія, що в Єгипті. Він отримав ґрунтовну освіту, вивчав філософію і богослов'я.

412 року Кирило став патріархом Олександрійським після смерті свого дядька, архієпископа Феофіла. Його служіння тривало до його смерті 444 року. Кирило був активним борцем проти різних єретичних вчень. Він зокрема виступав проти новацій і аріанства. Найбільш відомий його конфлікт з Несторієм, архієпископом Константинопольським, який проповідував, що Ісус Христос існує як дві окремі особи – божественна і людська. Кирило відстоював єдність Ісуса Христа як одного цілого, в якому божественна і людська природи нероздільно з'єднані.

431 року Кирило головував на Третьому Вселенському соборі в Ефесі, який засудив несторіанство і підтвердив Марію як Богородицю, тобто Матір Бога. Це рішення стало ключовим моментом в історії християнського богослов'я. Він залишив після себе численні твори, включаючи коментарі до Святого Письма, проповіді, догматичні трактати і листи. Його праці зробили значний внесок у розвиток християнського богослов'я.

Що не можна робити 9 червня

Не можна сваритися з рідними, лихословити.

Важку працю краще відкласти на інший день.

Після полудня заборонено вбивати комарів.

Народні прикмети і традиції на 9 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: