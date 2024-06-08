В Telegram спостерігається збій [ Редагувати ]
У месенджері Telegram увечері суботи виникли проблеми: месенджер втрачає підключення до мережі, а користувачі не можуть надсилати повідомлення.
Про це повідомляє Downdetector.
За даними сервісу Downdetector, Telegram зазнає серйозного збою, про який вже повідомили понад 30 тисяч користувачів. Зокрема:
- 67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;
- 30% - на проблеми з застосунком;
- 2% - на проблеми під час входу;
- 1% - на проблеми з відправкою повідомлень.
Згідно з онлайн-мапою Downdetector, найбільше скарг надходить з США, але в Україні також спостерігаються проблеми з застосунком.
по темі
Месенджер Telegram становить потенційну загрозу через відсутність протидії російській пропаганді
Telegram збирається запустити власну валюту Stars для оплати покупок
Зберегти зв’язок та доступ до інтернету можна навіть під час відключень електроенергії, спричинених російськими атаками
Більшість українців, користуючись персональним комп'ютером чи ноутбуком, переживають, щоб не "підхопити" вірус. Але турбуватися треба не лише про це
Швейцарія виділить Україні фінансову допомогу на цифровізацію державних послуг