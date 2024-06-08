У месенджері Telegram увечері суботи виникли проблеми: месенджер втрачає підключення до мережі, а користувачі не можуть надсилати повідомлення.

Про це повідомляє Downdetector.

За даними сервісу Downdetector, Telegram зазнає серйозного збою, про який вже повідомили понад 30 тисяч користувачів. Зокрема:

67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;

30% - на проблеми з застосунком;

2% - на проблеми під час входу;

1% - на проблеми з відправкою повідомлень.

Згідно з онлайн-мапою Downdetector, найбільше скарг надходить з США, але в Україні також спостерігаються проблеми з застосунком.