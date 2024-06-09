На Хмельниччині зменшили обсяги вуличного освітлення [ Редагувати ]
Зменшити обсяги вуличного освітлення днями рекомендував місцевим громадам Кабінет Міністрів України. У Хмельницькому вже третій тиждень поспіль у темну пору доби працює лише 50 відсотків вуличних ліхтарів. Як це допомогло заощадити та що про темні вулиці кажуть містяни - дізнавалися наші кореспондент.
Уже після двадцять другої години Хмельницький поринає у суцільну темряву. Це передусім стосується мікрорайонів приватного сектору. Поодинокі перехожі тут - пришвидшують крок.
Марія, жителька Хмельницького:
Мені кажеться, що всім людям лячно. Хіба що молоді, вони привикли. А так як старші люди пізно добираються додому, то звичайно страшно.
Громадський транспорт у цей час майже не курсує і піших патрулів не зустріти.
Наталія, жителька Хмельницького:
- Страшно. Але, бачите, ми компашкою йдемо, то спасає. Таксі зараз викликати теж дуже важко. - А поліцію бачили? - Ну, так, їздять, а так, щоб ходили, то немає.
Діана, жителька Хмельницького:
Було б добре, коли б на вулиці були піші патрулі. Було б безпечніше. І реально, люди б не так боялися. Бо є люди, які ввечері бояться виходити на вулицю.
Кожний третій ліхтар - на автодорогах. Працюють світлофори. Тут світла більше, людей теж.
Людмила, переселенка з Волновахи:
Нас більше турбує не освітлення, а ми ось сиділи й спостерігаємо, як носяться мотоциклісти й машини. З такими звуками, що не знаєш, куди тікати. Аж страшно. А де поліція - не зрозуміло.
Завдяки запровадженню чергового режиму вуличного освітлення, за два тижні вдалося заощадити третину від стандартного споживання електрики у Хмельницькому, розповідають посадовці.
Володимир Пекарський, керівник Хмельницького КП "Міськсвітло":
Ми спожили всього близько 31000 кіловатів. Замість 91 000, яку ми споживали зазвичай цього часу. Вулична мережа освітлюється в черговому режимі. Освітлюються переважно магістральні вулиці. Приватний сектор в нас відключений повністю. Тому що там пішоходів і автомобілів набагато менше.
Фахівці радять українцям набратися терпіння та з розумінням ставитися до тимчасових заходів економії. А також бути уважними у темну пору доби. І пішоходам, і водіям.
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