МАГАТЕ підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС [ Редагувати ]
Міжнародне агентство з атомної енергії підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Ми будемо це підтримувати. Це, знову ж таки, те, що я обговорював з міністром Галущенком і з директором "Енергоатому" паном Котіним. Ми перебуваємо в контакті щодо того, як Агентство може підтримати ці плани, - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.
Він вважає ці наміри України своєчасними.
Ми вважаємо, що це – дуже своєчасні плани. Тобто продовжуйте рухатися вперед, незалежно від того, як розвиватимуться події в Запоріжжі, - сказав Рафаель Гроссі.
Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня ухвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.
Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.
по темі
Російські війська посилюють обстріли Запорізької області, щодня здійснюючи понад 400 атак
Росіяни в ніч проти 30 травня атакували Хмельницьку область
У ніч на 20 червня російські війська знову атакували теплоелектростанцію, внаслідок чого було поранено трьох працівників
За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських окупантів
Російські телеграм-канали повідомили про атаки безпілотників на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу в Адигеї