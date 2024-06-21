В Україну повернули ще сімох дітей

Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської области, повернули додому.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ділюсь ще однією радісною новиною - ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини", - повідомив він.

За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.

"Малечі - від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.