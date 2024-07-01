Коли повністю запрацює синя гілка метро у Києві [ Редагувати ]
У Києві планують уже на початку осені відновити роботу низки станцій синьої гілки метро, які були закриті у грудні 2023 року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Київ24".
Він розповів, що при будівництві тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" було порушено низку норм. У ході ремонтних робіт фахівці вже зняли великий пласт ґрунту та "дісталися" до тунелю.
Наразі роботи тривають там цілодобово. Я впевнений, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів.
Він уточнив, що спочатку фахівці проведуть технічні випробування і після цього очікується відновлення руху поїздів.
Раніше ми писали про те, що в метро людина впала на колію.
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