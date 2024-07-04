Оновлення, попри війну. У дитячій лікарні у Хмельницькому, де нині допомагають сотням маленьких пацієнтів із тимчасово окупованих територій, створюють нові відділення та по-сучасному обладнують операційні. Результат бачила наша знімальна група.

Ігор Погребняк, завідувач хірургічного відділення Хмельницької дитячої лікарні:

Система медичних газів, де підведено централізовано відсмоктувач, кисень, вуглекислий газ, стиснене повітря. Нова операційна лампа, новий стіл, нова лапароскопічна стійка.

Цю операційну модернізували під час повномасштабної війни. Щоб рятувати дітей після поранень та з важкими недугами.

Пані Ольга з сином приїхала з Луганщини. Олексія прооперували, бо мав ускладнення після хірургічного втручання п'ятирічної давнини.

Ольга Зеленецька, мати хворого:

Дуже дякую їм. Спасли дитину.

Гліб за свої 6 років пережив уже 5 операцій.

Ігор Погребняк, завідувач хірургічного відділення Хмельницької дитячої лікарні:

- Це були з іншою патологією. Бачите, в нього там є вродження, всякі моменти. - І ще потрібно скільки? - Як мінімум одна.

Мама привезла Гліба із-за кордону. Хотіла, щоб сина лікували вдома.

Ігор Погребняк, завідувач хірургічного відділення Хмельницької дитячої лікарні:

Зробили там МРТ, безкоштовно все, але результати не дали. Сказали: це результати тільки для лікаря. Не для мами. Тому мама приїхала до нас, до дому. Рішила, що у нас таки не погана медицина.

Олена Блаута, мати Гліба:

Довіряємо. Спілкуючись із ними з початку, ти бачиш, що людина знає свою справу і ти можеш довірити свою дитину їм.

Дитяче хірургічне відділення модернізували вже під час повномасштабної війни. Нині завершують капітальний ремонт інших відділень.

Наталія Зимак-Закутня, директорка Хмельницької дитячої лікарні:

Нам вдалося відремонтували сховище, реконструювати відділення анестезіології інтенсивної терапії, невідкладної допомоги. На завершенні реконструкція цілодобового травмцентру дитячого. Нам вдалося створити 2 нових відділення. Відділення реабілітації та паліативної допомоги.

Невдовзі запрацює і приймальне відділення. Тут уже встановили меблі та обладнання.

Це за кошти міського бюджету і плюс до цього долучилося багато благодійників.

З кадрами у лікарні проблем немає. Але деякі медикаменти батьки змушені купувати самотужки.

Ігор Погребняк, завідувач хірургічного відділення Хмельницької дитячої лікарні:

Те, що поза національним переліком, на жаль, ми не можемо закупити. Інколи препарати, які ми застосовуємо для дітей, для "важких" дітей, які коштують космічних грошей, але ми закупляємо.

Та головне - дітей лікують у гарних умовах, медики віддані своїй роботі і до маленьких пацієнтів ставляться з незмінною увагою.

Наталія Зимак-Закутня, директорка Хмельницької дитячої лікарні: