Росія атакувала Одесу "шахедами": горіли будинки, пошкоджено склади [ Редагувати ]
У ніч проти 16 квітня російська окупаційна армія масовано вдарила "шахедами" по Одесі. Внаслідок атаки горіли житлові будинки та пошкоджено склади.
"Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби", - написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. На місці працюють оперативні служби. Після завершення їхньої роботи до відновлення приступлять комунальні бригади. Вранці почнуть роботу співробітники районної адміністрації", - написав мер Одеси Геннадій Труханов.
"Пожежі спалахнули за декількома адресами - горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі. За попередньою інформацією постраждали 3 особи", - уточнили в ДСНС.
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В Одесі внаслідок атаки російських "шахедів" ввечері у неділю, 13 квітня, в одному з медичних закладів пошкоджене перекриття та скління, понівечено операційну. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
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