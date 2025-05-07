Смартфон iPhone 17 Air, який готується до виходу, зможе заряджатися від аксесуару Smart Battery Case - спеціального чохла з інтегрованим акумулятором. Про це повідомляє The Information з посиланням на джерела у корпорації Apple.

Розробники були змушені піти на цей крок, оскільки рекордно тонкий корпус iPhone 17 Air - лише 5,5 мм - позбавить гаджет звичної автономності. Внутрішні тести показали, що лише 60-70% користувачів зможуть дотягнути до кінця дня без зарядки, тоді як у інших моделей цей показник сягає 80-90%.

Також в iPhone 17 Air зможуть поміститися лише один динамік і одна камера, а слот для фізичних SIM-карток поступиться місцем eSIM.

Постачальники Apple, побоюючись низького попиту на нестандартний форм-фактор, мають намір виділити на складання iPhone 17 Air трохи більше 10% виробничих потужностей.

Офіційний дебют моделі очікується у вересні 2025 року, чохол-акумулятор буде доступний як додатковий аксесуар.

Нагадаємо, у лютому Apple представила новий бюджетний смартфон iPhone 16e.