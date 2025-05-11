Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і росії володимир путін обговорили по телефону можливість проведення у Стамбулі російсько-українських мирних переговорів. Про це повідомляє турецьке агентство DHA.

Турецький лідер привітав пропозицію путіна відновити переговори з Києвом з того місця, де вони зупинилися у 2022 році. Ердоган підтвердив готовність допомогти в організації зустрічі.

"Відкрилося вікно можливостей для миру, і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів", - йдеться в заяві адміністрації Ердогана.

Турецький лідер зазначив, що переговори мають призвести до стійкого миру та завершення російської агресії.

Володимир путін запропонував Україні поновити прямі переговори 15 травня. Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію добрим знаком, але додав, що спочатку розраховує на припинення вогню з 12 травня. У кремлі зауважили, що угоду про припинення вогню можна буде досягти під час переговорів.