Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

18 сентября стартовал групповой этап 27-го розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2018/2019. Традиционно 32 клуба сыграют по 6 поединков, после чего команды, занявшие первые два места в группе продолжат путь к заветному трофею главного клубного турнира Старого света, а третья - примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.

На данной стадии соревнований Украину представляет донецкий "Шахтер", попавший волею жребия в группу F.

Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Смотрите также: турнирные таблицы Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Групповой этап (18 сентября - 7 декабря):

Группа A

18 сентября: "Брюгге" - "Боруссия Д." - 0:1 ; "Монако" - "Атлетико" - 1:2

3 октября: "Атлетико" - "Брюгге"; "Боруссия Д." - "Монако"

24 октября: "Брюгге" - "Монако"; "Боруссия Д." - "Атлетико"

6 ноября: "Монако" - "Брюгге"; "Атлетико" - "Боруссия Д."

28 ноября: "Атлетико" - "Монако"; "Боруссия Д." - "Брюгге"

11 декабря: "Брюгге" - "Атлетико"; "Монако" - "Боруссия Д."

Группа B

18 сентября: "Барселона" - ПСВ - 4:0; "Интер" - "Тоттенхэм" - 2:1

3 октября: "Тоттенхэм" - "Барселона"; "ПСВ" - "Интер"

24 октября: "ПСВ" - "Тоттенхэм"; "Барселона" - "Интер"

6 ноября: "Тоттенхэм" - "ПСВ"; "Интер" - "Барселона"

28 ноября: "ПСВ" - "Барселона"; "Тоттенхэм" - "Интер"

11 декабря: "Барселона" - "Тоттенхэм"; "Интер" - "ПСВ"

Группа C

18 сентября: "Ливерпуль" - "ПСЖ" - 3:2; "Црвена Звезда" - "Наполи" - 0:0

3 октября: ПСЖ - "Црвена Звезда"; "Наполи" - "Ливерпуль"

24 октября: ПСЖ - "Наполи"; "Ливерпуль" - "Црвена Звезда"

6 ноября: "Црвена Звезда" - "Ливерпуль"; "Наполи" - ПСЖ

28 ноября: ПСЖ - "Ливерпуль"; "Наполи" - "Црвена Звезда"

11 декабря: "Ливерпуль" - "Наполи"; "Црвена Звезда" - ПСЖ

Группа D

18 сентября: "Галатасарай" - "Локомотив" - 3:0 ; "Шальке" - "Порту" - 1:1

3 октября: "Локомотив" - "Шальке"; "Порту" - "Галатасарай"

24 октября: "Галатасарай" - "Шальке"; "Локомотив" - "Порту"

6 ноября: "Порту" - "Локомотив"; "Шальке" - "Галатасарай"

28 ноября: "Локомотив" - "Галатасарай"; "Порту" - "Шальке"

11 декабря: "Галатасарай" - "Порту"; "Шальке" - "Локомотив"

Группа E

19 сентября: "Аякс" - АЕК - 3:0, "Бенфика" - "Бавария" - 0:2

2 октября: "Бавария" - "Аякс"; АЕК - "Бенфика"

23 октября: АЕК - "Бавария"; "Аякс" - "Бенфика"

7 ноября: "Бавария" - АЕК; "Бенфика" - "Аякс";

27 ноября: АЕК - "Аякс"; "Бавария" - "Бенфика";

12 декабря: "Аякс" - "Бавария"; "Бенфика" - АЕК.

Группа F

19 сентября: "Шахтер" - "Хоффенхайм" - 2:2; "Манчестер Сити" - "Лион" - 1:2

2 октября: "Хоффенхайм" - "Манчестер Сити"; "Лион" - "Шахтер"

23 октября: "Хоффенхайм" - "Лион"; "Шахтер" - "Манчестер Сити"

7 ноября: "Манчестер Сити" - "Шахтер"; "Лион" - "Хоффенхайм"

27 ноября: "Хоффенхайм" - "Шахтер"; "Лион" - "Манчестер Сити"

12 декабря: "Манчестер Сити" - "Хоффенхайм"; "Шахтер" - "Лион"

Группа G

19 сентября: "Реал" - "Рома" - 3:0 , "Виктория" - ЦСКА - 2:2

2 октября: ЦСКА - "Реал"; "Рома" - "Виктория"

23 октября: "Реал" - "Виктория"; "Рома" - ЦСКА

7 ноября: ЦСКА - "Рома"; "Виктория" - "Реал"

27 ноября: "Рома" - "Реал"; ЦСКА - Виктория

12 декабря: "Виктория" - "Рома", "Реал" - ЦСКА

Группа H

19 сентября: "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3, "Валенсия" - "Ювентус" - 0:2

2 октября: "Ювентус" - "Янг Бойз"; "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия"

23 октября: "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"; "Янг Бойз" - "Валенсия"

7 ноября: "Валенсия" - "Янг Бойз"; "Ювентус" - "Манчестер Юнайтед"

27 ноября: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз"; "Ювентус" - "Валенсия"

12 декабря: "Янг Бойз" - "Ювентус"; "Валенсия" - "Манчестер Юнайтед"

Что дальше

7 декабря: жеребьевка 1/8 финала

12-13/19-20 февраля: первые матчи 1/8 финала

5-6/12-13 марта: ответные матчи 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 финала

9-10 апреля: первые матчи 1/4 финала

16-17 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

30 апреля-1 мая: первые матчи 1/2 финала

7-8 мая: ответные матчи 1/2 финала

1 июня: финал - стадион "Ванда Метрополитано" в Мадриде.