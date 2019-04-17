"Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и легко вышла в полуфинал, пишет издание "Корреспондент".

"Манчестер Юнайтед" очень мощно начал, пытаясь забить быстрый гол. Уже на первой минут Рашфорд вышел один на один с тер Штегеном, но пробил в перекладину. МакТоминей, Погба и Марсиаль имели возможности, но Барселона отбилась. Все это было в первые 10 минут, за которые Барселона ни разу не дошла до ворот соперника.

Первый выход на 11-й минуте для "Барселоны" едва не закончился пенальти – Ракитич упал, арбитр отреагировал, показав на 11-метровую отметку, но пересмотрев видеоповтор отменил свое решение.

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"МЮ" ответил еще одним моментом Рашфорда, который с центра поля протянул мяч и пробил из-за пределов штрафной в руки вратарю.

А дальше были два момента у Месси. В первом он подхватил мяч на фланге, пробросил мимо Фреда, подправил под удар и обводящим выстрелом в дальний угол вонзил мяч в сетку. Спустя 4 минуты уже на противоположном фланге после перехвата Месси забрал мяч себе, сместился влево под удар и пробил из-за пределов штрафной. Де Хеа пытался словить, но пропустил под собой.

Два пропущенных гола стали ударом для "МЮ", который до конца тайма так и не отошел. "Барселона" тоже не пошла добивать соперника, несмотря на призывы трибун. Лишь в компенсированное время к первому тайму Серхи Роберто замыкал прострел Альбы, но с двух метров пробил в лицо де Хеа.

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Второй тайм был больше похож на прогулку для команд. Лишь три эпизода за 45 минут достойны упоминания. Первый - гол Коутиньо, который изумительным ударом издали пробил точно в девятку. Сразу после этого Месси пытался забить через себя в падении, но мяч прошел мимо ворот.

"МЮ" за весь тайм сумел создать один момент и тот перед финальным свистком - вышедший на замену Санчес головой с десяти метров "расстреливал" тер Штегена, но тот сумел сложиться и отбил удар.

"Барселона" в полуфинале, где встретиться с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 3:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75) - Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 81)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Джонс, Смоллинг, Линделеф, Янг - Мактоминей, Фред, Погба - Лингард (Санчес, 80) - Рашфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).

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