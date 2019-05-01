"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов [ Редактировать ]
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Амстердамский "Аякс" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча в Лондону завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник нидерландской команды Донни ван де Бек, забивший на 15 минуте.
Ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме. Начало в 22:00 по Киеву.
Победитель данного противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары "Барселона" - "Ливерпуль".
Раньше сообщалось о том, что Роналду превзошел Месси в уникальном достижении.
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