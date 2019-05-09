"Аякс" - "Тоттенхэм": кто попал в финал Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".
Итоговый счет встречи - 2:3.
Счет в матче открыл на 5 минуте встречи защитник амстердамского клуба Матейс де Лигт. На 36 минуте игры амстердамский клуб удвоил преимущество благодаря усилиям полузащитника Хаким Зиеш.
На 55 минуте отставание в счете сократил полузащитник "шпор" Лукас Моура, а через 4 минуты он оформил дубль и сравнял цифры на табло. Победу гостям принес гол того же Моуры на 90+6-й минуте.
Первый матч между командами, который проходил 30 апреля на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершился со счетом 1:0 в пользу "Аякса".
Ранее мы публиковали расписание и результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019.
по теме
"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Амстердамский "Аякс" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
"Барселона" готовит очередной мегатрансфер
Испанский гранд не оставляет надежды подписать одного из лидеров "Манчестер Юнайтед"
Андрій Шевченко потрапив до списку найкращих футболістів світу
Андрій Шевченко потрапив до списку найкращих футболістів світу за останню чверть століття. Рейтинг склало авторитетне британське футбольне видання «FourFourTwo»
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде
Капитан "Челси" со скандалом покидает клуб
Капитан "Челси" Гари Кэхилл сообщил, что покинет клуб в конце сезона