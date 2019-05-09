Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

Итоговый счет встречи - 2:3.

Счет в матче открыл на 5 минуте встречи защитник амстердамского клуба Матейс де Лигт. На 36 минуте игры амстердамский клуб удвоил преимущество благодаря усилиям полузащитника Хаким Зиеш.

На 55 минуте отставание в счете сократил полузащитник "шпор" Лукас Моура, а через 4 минуты он оформил дубль и сравнял цифры на табло. Победу гостям принес гол того же Моуры на 90+6-й минуте.

Первый матч между командами, который проходил 30 апреля на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершился со счетом 1:0 в пользу "Аякса".

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