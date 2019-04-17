"Аякс" - "Ювентус": результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Амстердамский "Аякс" выбил туринский "Ювентус" из Лиги чемпионов сезона 2018/19. Ответный четвертьфинальный поединок, который состоялся в Турине на стадионе "Альянц", завершился со счетом 2:1.
Счет был открыт на 28 минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу "Аяксу" принес Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.
Ранее мы писали о том, что знаменитого тренера пожизненно отстранили от футбола.
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