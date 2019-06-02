Лига чемпионов: результаты решающего матча [ Редактировать ]
В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперек штрафной, которую рукой прервал Мохамед Сиссоко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота "шпор" забил Дивок Ориги.
"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).
Ранее мы писали о том, что нападающий "Челси" объявил об уходе.
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