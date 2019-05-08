Футбольный клуб "Ливерпуль" забил в матче полуфинала Лиги чемпионов четыре гола в ворота "Барселоны"тем самым обеспечил себе место в финале.

Как пишет football.com, "Красные" забили уже на 7-й минуте - Ориги воспользовался ошибкой Альбы, и это было единственным результативным действием в первом тайме.

Ну а после перерыва Вейналдум за две минуты уравнял шансы, сделав к 56-ой минуте общий счет 3:3. Игра грозила перейти в экстратайм, но каталонцы умудрились привезти и четвертый мяч после розыгрыша углового. 4:0, невероятный камбэк и "Ливерпуль" в финале.

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