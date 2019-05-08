"Ливерпуль" - "Барселона": результаты матча полуфинала Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Футбольный клуб "Ливерпуль" забил в матче полуфинала Лиги чемпионов четыре гола в ворота "Барселоны"тем самым обеспечил себе место в финале.
Как пишет football.com, "Красные" забили уже на 7-й минуте - Ориги воспользовался ошибкой Альбы, и это было единственным результативным действием в первом тайме.
Ну а после перерыва Вейналдум за две минуты уравнял шансы, сделав к 56-ой минуте общий счет 3:3. Игра грозила перейти в экстратайм, но каталонцы умудрились привезти и четвертый мяч после розыгрыша углового. 4:0, невероятный камбэк и "Ливерпуль" в финале.
Ранее мы публиковали расписание и результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019.
по теме
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде
Лига чемпионов: результаты матча "Барселона" - "Ливерпуль"
Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась с разшгромным счетом 3:0
"Барселона" готовит очередной мегатрансфер
Испанский гранд не оставляет надежды подписать одного из лидеров "Манчестер Юнайтед"
Капитан "Челси" со скандалом покидает клуб
Капитан "Челси" Гари Кэхилл сообщил, что покинет клуб в конце сезона
Жена украинского футболиста полностью оголилась перед фанатами (фото)
Cупруга украинского футболиста Николая Морозюка вышла на новый уровень откровенности в соцсетях