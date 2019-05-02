"Барселона" победила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась с разшгромным счетом 3:0. Об этом пишет "РБК-Украина".

Счет в матче открыл нападающий каталонцев Луис Суарес на 26 минуте. На 75 минуте преимущество хозяев упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль.

Ранее мы публиковали расписание и результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019.