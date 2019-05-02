Лига чемпионов: результаты матча "Барселона" - "Ливерпуль" [ Редактировать ]
"Барселона" победила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась с разшгромным счетом 3:0. Об этом пишет "РБК-Украина".
Счет в матче открыл нападающий каталонцев Луис Суарес на 26 минуте. На 75 минуте преимущество хозяев упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль.
Ранее мы публиковали расписание и результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019.
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