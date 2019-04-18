"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
В драматичном ответном поединке Лиги чемпионов "Тоттенхэм" со счетом 3:4 проиграл на выезде "Манчестер Сити", но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.
Стартовые 11 минут выдалась феерическими, ведь по их итогам было забито сразу четыре мяча.
Сперва на 3-й минуте выпад хозяев завершился передачей Кевина де Брейне на Рахима Стерлинга, который эффектным обводящим ударом поразил цель. Спустя четыре оборота секундной стрелки счет сравнял Сон Хын Мин после обрезки Эмерика Лапорта.
Через три минуты он же удвоил перевес гостей обводящим ударом в результате контратаки после еще одной обрезки Лапорта. Тем не менее, сразу же результат стал равным, когда Бернарду Силва поразил ближний угол.
На исходе трети часа игры с лишним "Сити" снова вышел вперед. Бернарду Силва тонко отдал справа забегающему де Брейне, который прострелил на дальнюю стойку, а ее замкнул Стерлинг.
Нужный для себя перевес в два мяча манкунианцы обеспечили на 59-й минуте. Де Брейне классно обошел пару соперников и отличным пасом нашел Серхио Агуэро, а тот отметился ударом под ближнюю стойку.
Но "Тоттенхэм" сумел забить столь нужный ему третий мяч, когда после углового отметился Фернандо Льоренте. В добавленное время Стерлинг, казалось, вывел "Сити" в полуфинал своим точным ударом, но арбитр после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за офсайда.
В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет против "Аякса".
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 4:3 (первый матч - 0:1).
Голы: Стерлинг, 4, 11, Бернарду Силва, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 10, Льоренте, 73.
Ранее мы публиковали расписание и результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА.
по теме
"Шахтер" вышел в финал Кубка Украины
"Шахтер" одержал победу в финале Кубка Украины
Весенний "тренеропад" в УПЛ: Шевчук покинул "Олимпик"
За 19 поединков на тренерском мостике Шевчук добыл всего 2 победы
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": результаты матча Лиги чемпионов
"Барселона" легко расправилась дома с соперником благодаря дублю Месси
"Аякс" - "Ювентус": результаты матча Лиги чемпионов
Счет был открыт на 28 минуте игры
"Першопрохідці. Історія українського футболу": відомий письменник презентував книгу про команду "Динамо-Київ"
Книжку з промовистою назвою "Першопрохідці. Історія українського футболу" презентували на стадіоні імені Лобановського. Її автор - заслужений журналіст України Семен Случевський розповідає про яскраві перемоги команди "Динамо-Київ"