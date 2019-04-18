В драматичном ответном поединке Лиги чемпионов "Тоттенхэм" со счетом 3:4 проиграл на выезде "Манчестер Сити", но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.

Стартовые 11 минут выдалась феерическими, ведь по их итогам было забито сразу четыре мяча.

Сперва на 3-й минуте выпад хозяев завершился передачей Кевина де Брейне на Рахима Стерлинга, который эффектным обводящим ударом поразил цель. Спустя четыре оборота секундной стрелки счет сравнял Сон Хын Мин после обрезки Эмерика Лапорта.

Через три минуты он же удвоил перевес гостей обводящим ударом в результате контратаки после еще одной обрезки Лапорта. Тем не менее, сразу же результат стал равным, когда Бернарду Силва поразил ближний угол.

На исходе трети часа игры с лишним "Сити" снова вышел вперед. Бернарду Силва тонко отдал справа забегающему де Брейне, который прострелил на дальнюю стойку, а ее замкнул Стерлинг.

Нужный для себя перевес в два мяча манкунианцы обеспечили на 59-й минуте. Де Брейне классно обошел пару соперников и отличным пасом нашел Серхио Агуэро, а тот отметился ударом под ближнюю стойку.

Но "Тоттенхэм" сумел забить столь нужный ему третий мяч, когда после углового отметился Фернандо Льоренте. В добавленное время Стерлинг, казалось, вывел "Сити" в полуфинал своим точным ударом, но арбитр после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за офсайда.

В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет против "Аякса".

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 4:3 (первый матч - 0:1).

Голы: Стерлинг, 4, 11, Бернарду Силва, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 10, Льоренте, 73.

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