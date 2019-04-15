В Украине приняли закон о банкротстве [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла в октябре прошлого года. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.
"Сегодня я подписал закон о банкротстве", - заявил Порошенко.
При этом президент отметил, что у него были замечания к кодексу.
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о защите экономической конкуренции.
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