В интернете появился клип Аллы Пугачевой на песню Айсберг в оригинальном качестве. Он размещен на YouTube-канале "ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России".

Ролик опубликовали в честь 70-летия примадонны. Ранее в Сети можно было найти этот клип только в "записи с телевизора".

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После премьеры клипа в 1984 году его посчитали слишком вульгарным и запретили пускать в эфир. Чуть позже его все же вернули в эфир. В клипе певица переворачивается на спину, что и стало причиной его запрета.

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева раскрыла тайну Киркова.